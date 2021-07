Obbligo vaccinale per docenti e personale scolastico: “Immunizzati entro il 12 settembre” (Di martedì 27 luglio 2021) Tra le proteste contro il Green Pass e la campagna vaccinale sotto pressione, si inizia a organizzare, nelle aule di Palazzo Chigi, l’apertura delle scuole. Dopo aver esteso il certificato verde per attività e ristorazione c’è chi pensa ad introdurre l’Obbligo vaccinale per i docenti (e personale ATA). A prendere parola sul tema caldo di settembre è proprio il Governo che attualmente si trova a lavoro su noto scuola e trasporti. Se i tecnici, dei vari ministeri, hanno iniziato a ragionare sugli interventi prioritari che seguiranno al Green pass, Mario Draghi è già pronto ad una nuova ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 luglio 2021) Tra le proteste contro il Green Pass e la campagnasotto pressione, si inizia a organizzare, nelle aule di Palazzo Chigi, l’apertura delle scuole. Dopo aver esteso il certificato verde per attività e ristorazione c’è chi pensa ad introdurre l’per i(eATA). A prendere parola sul tema caldo diè proprio il Governo che attualmente si trova a lavoro su noto scuola e trasporti. Se i tecnici, dei vari ministeri, hanno iniziato a ragionare sugli interventi prioritari che seguiranno al Green pass, Mario Draghi è già pronto ad una nuova ...

