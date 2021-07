No green pass, battaglia perdente per Lega e Fratelli d’Italia? Segui diretta con Peter Gomez (Di martedì 27 luglio 2021) No green pass, battaglia perdente per Lega e Fratelli d’Italia? Gli aggiornamenti in diretta con Peter Gomez e il giornalista Andrea Tundo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Noper? Gli aggiornamenti incone il giornalista Andrea Tundo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

borghi_claudio : QUALCUNO MI SPIEGA PERCHE' IN GRAN BRETAGNA HANNO TOLTO LE RESTRIZIONI IL 19, SENZA GREEN PASS E I CONTAGI CALANO? - borghi_claudio : Massimo Cacciari, Giorgio Agamben - A proposito del decreto sul 'green pass' - borghi_claudio : GREEN PASS E VACCINI: GIÙ LE MANI DAI MINORENNI - Claudio Borghi e Barbara Balanzoni - ItalianoeRomano : RT @noitre32: TURISMO IN PICCHIATA. Disdette in tutta Italia. State accettando la dittatura scaricando il green pass e, state facendo falli… - vinalfano : RT @byoblu: Il deputato della Lega @borghi_claudio insieme all'anestesista @barbarab1974 commentano lo strumento del green pass e la strate… -