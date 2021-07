Nandez o Bellerin? L’Inter ha deciso su chi puntare

(Di martedì 27 luglio 2021) L’operazione tra Inter e Cagliari perè slegata da Nainggolan: l’uruguaiano ha sorpassatonelle gerarchie Nahitanè in pole per il post Hakimi in casa Inter. Sorpassato, per il quale l’Arsenal ha rifiutato la prima proposta presentata diverse settimane fa. L’uruguyano, riporta Sky Sport vuole solo i nerazzurri, e al momento, a bloccare l’accordo tra Inter e Cagliari è la cifra richiesta dai sardi per il prestito oneroso nell’affare che vedrebbe inserito anche il diritto di riscatto. Si continua a discutere, ma i buoni rapporti tra le due parti in causa fanno pensare che la fumata ...

APPROFONDIMENTI CALCIOMERCATO, l'Inter prepara il doppio colpo CALCIOMERCATO Ronaldo torna a Torino, il futuro è alla Juventus? CALCIOMERCATO Locatelli - Juve: l'affare si farà così ...CALCIOMERCATO INTER,In casa Inter è ormai ben evidente da un paio di settimane che gli obiettivi principali per questa finestra di calciomercato sono Nahitandel Cagliari ed Hectordell' ...La fascia destra è una delle priorità dell'Inter in questa prima parte della sessione estiva di calciomercato. I due nomi in cima alla lista dei nerazzurri, come noto, sono quelli di Nahitan Nandez de ...Nandez all’Inter: operazione slegata dal discorso Nainggolan. Le ultime sull’affare tra il Cagliari e i nerazzurri Nahitan Nandez è in pole per il post Hakimi in casa Inter. Sorpassato Bellerin, per i ...