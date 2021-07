L’intesa tra Leonardo e A2A per un’energia cyber-sicura (Di martedì 27 luglio 2021) Energia alla cyber-security, e viceversa. Leonardo e A2A uniscono le forze per testare sul campo nuove soluzioni di sicurezza informatica dedicate alle infrastrutture energetiche. Per l’azienda di piazza Monte Grappa, dopo L’intesa con Snam, arriva ora l’accordo con la “life company” impegnata nella crescita sostenibile del Paese, con l’obiettivo di guidare la transizione ecologica. La sperimentazione riguarderà in particolare l’analisi del rischio informatico degli asset e dei servizi digitali, la virtualizzazione dei test applicativi e la protezione delle postazioni dedicate al controllo degli impianti. Il tutto con uno sguardo alle ... Leggi su formiche (Di martedì 27 luglio 2021) Energia alla-security, e viceversa.e A2A uniscono le forze per testare sul campo nuove soluzioni di sicurezza informatica dedicate alle infrastrutture energetiche. Per l’azienda di piazza Monte Grappa, dopocon Snam, arriva ora l’accordo con la “life company” impegnata nella crescita sostenibile del Paese, con l’obiettivo di guidare la transizione ecologica. La sperimentazione riguarderà in particolare l’analisi del rischio informatico degli asset e dei servizi digitali, la virtualizzazione dei test applicativi e la protezione delle postazioni dedicate al controllo degli impianti. Il tutto con uno sguardo alle ...

