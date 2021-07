Lazio-Padova, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole (Di martedì 27 luglio 2021) Oggi pomeriggio alle ore 18.30 allo stadio Rodolfo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore (Belluno), la Lazio del neo tecnico Maurizio Sarri disputerà la quarta amichevole estiva contro il Padova, formazione di Serie C allenata da Massimo Pavanel e diventato un avversario ormai classico durante il ritiro dei biancocelesti (quarta partita ad Auronzo). Ricordiamo che la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere Macedonia del Nord-Olanda: streaming gratis LIVE e ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 27 luglio 2021) Oggi pomeriggio alle ore 18.30 allo stadio Rodolfo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore (Belluno), ladel neo tecnico Maurizio Sarri disputerà la quartaestiva contro il, formazione di Serie C allenata da Massimo Pavanel e diventato un avversario ormai classico durante il ritiro dei biancocelesti (quarta partita ad Auronzo). Ricordiamo che la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Macedonia del Nord-Olanda:LIVE e ...

Advertising

tvdellosport : Adesso a #Sportitaliamercato ?? Kaio #Jorge - La #Juve beffa il #Milan ?? #Juve, è tornato #CR7. Ora assalto a… - AlfredoPedulla : #Lazio-#Triestina (venerdì 23 luglio, ore 18,30) e #Lazio-#Padova (martedì 27, ore 18,30) in esclusiva su #Sportitalia - GabrieleSchiavi : RT @tvdellosport: @GabrieleSchiavi ci parla del mercato della #Lazio. Alle 1??8??.0??0?? in diretta su #Sportitalia la sfida contro il #Pad… - tvdellosport : @GabrieleSchiavi ci parla del mercato della #Lazio. Alle 1??8??.0??0?? in diretta su #Sportitalia la sfida contro i… - laziopress : TMW | Lazio, ad Auronzo arriva il Padova: ultimo test prima del rientro a Roma -