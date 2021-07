Lavoratori fragili 2021: smart working fino al 31 ottobre. Le novità (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo la proroga delle tutele per i Lavoratori fragili previste dal Decreto “Sostegni” (Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69), il Nuovo Decreto Covid (Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105) ha stabilito una ulteriore mini-proroga relativa solo alla possibilità per i Lavoratori fragili di svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile, il cosiddetto smart working. Ricordiamo che il Decreto Sostegni, aveva già disposto un’ulteriore proroga delle tutele riservate ai ... Leggi su leggioggi (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo la proroga delle tutele per ipreviste dal Decreto “Sostegni” (Decreto-legge 22 marzo, n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio, n. 69), il Nuovo Decreto Covid (Decreto-legge 23 luglio, n. 105) ha stabilito una ulteriore mini-proroga relativa solo alla possibilità per idi svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile, il cosiddetto. Ricordiamo che il Decreto Sostegni, aveva già disposto un’ulteriore proroga delle tutele riservate ai ...

