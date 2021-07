La lezione della sconfitta, così Benedetta Pilato tornerà più forte (Di martedì 27 luglio 2021) Il valore della sconfitta sta tutto nella lezione che si matura. Anche soffrendo, anche piangendo, anche tornando a casa mestamente dai Giochi, subito, pronti-via, quasi senza accorgersene perché tutto è successo molto in fretta, troppo in fretta come accade quando si ha sedici anni e si è una stella dello sport italiano come Benedetta Pilato. Leggi su vanityfair (Di martedì 27 luglio 2021) Il valore della sconfitta sta tutto nella lezione che si matura. Anche soffrendo, anche piangendo, anche tornando a casa mestamente dai Giochi, subito, pronti-via, quasi senza accorgersene perché tutto è successo molto in fretta, troppo in fretta come accade quando si ha sedici anni e si è una stella dello sport italiano come Benedetta Pilato.

Ultime Notizie dalla rete : lezione della Stories, "Matthew McConaughey - One Man Show". L'INTERVISTA ... in onda su Sky TG24 , e disponibile On Demand , la star di Hollywood racconta della fase della paternità che sta attualmente vivendo e della migliore lezione che cerca di trasmettere ai figli ...

Michela Murgia, la lezione dell'ambasciatore israeliano: "Ecco cosa le succederebbe nella Striscia di Gaza" ... un ebreo tedesco, pubblicò Roma e Gerusalemme: 9 anni prima della presa di Roma, scrisse che con la liberazione della Città eterna sul fiume Tevere sarebbe iniziata la liberazione della Città eterna ...

La lezione della sconfitta, così Benedetta Pilato tornerà più forte Vanity Fair Italia La lezione della sconfitta, così Benedetta Pilato tornerà più forte Eliminata nei 100 rana, esclusa dalla staffetta mista: i Giochi della 16enne stella del nostro nuoto sono già finiti. Ecco come e perché Benedetta Pilato, che torna oggi in Italia, farà di questa scon ...

Lezione di scienza a Omnibus Flavia Fratello, giornalista di La7, ha tagliato corto sul tema dei vaccini ai 40enni: “Non avendo alcuna giustificazione scientifica io credo che non valga nemmeno la pena di discuterlo”. Una lezione ...

