Il primo gol di Cristiano Ronaldo diventa NFT su RealFevr (Di martedì 27 luglio 2021) Il primo gol di Cristiano Ronaldo diventa NFT. È stata presentato infatti oggi il marketplace di video ufficiali di calcio NFT creato da RealFevr, startup portoghese specializzata nel fantacalcio con oltre 1,2 milioni di utenti registrati. Una piattaforma che avrà Bruno Fernandes, centrocampista del Manchester United e del Portogallo, come primo ambassador e che vedrà protagonisti, inoltre, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 27 luglio 2021) Ilgol diNFT. È stata presentato infatti oggi il marketplace di video ufficiali di calcio NFT creato da, startup portoghese specializzata nel fantacalcio con oltre 1,2 milioni di utenti registrati. Una piattaforma che avrà Bruno Fernandes, centrocampista del Manchester United e del Portogallo, comeambassador e che vedrà protagonisti, inoltre, L'articolo

Advertising

OfficialASRoma : ?? @Mayoral_Borja Il primo gol giallorosso della serata ?? #ASRoma #RomaDVSC - ItaliaTeam_it : 21 GOL PER COMINCIARE! ?? ?? ?? Settebello sul velluto nel primo match a #Tokyo2020. Battuto con un pirotecnico 21-2… - juventusfc : Fine primo tempo allo Juventus Training Center. Due gol bianconeri, di De Winter e @WMckennie ???? #JuveCesena [2-… - MatteoBandit2 : @GarauPina @pisto_gol Eh, ma rimangono il primo club al mondo. Aspetterei la fine dell'estate, comunque. - FrankRN10 : @gobbo_di @pisto_gol @Yazid78Diego Il primo real di zidane giocava un bel calcio.. l’ultimo per nulla infatti non ha vinto niente -

Ultime Notizie dalla rete : primo gol Il nuovo Allegri, padrone della Juve ...e un senso di "responsabilità" (parole scelta non a caso) che prescinda dal numero di gol. A occhio ... Difficilmente si potrà rivedere il primo Ronaldo con Allegri, quello delle sole tre panchine in ...

Juventus, Max Allegri avvisa Ronaldo e Dybala e gela Bonucci Il primo obiettivo è passare il girone'. Non potevano mancare considerazioni su Cristiano Ronaldo : ... OMNISPORT - 27 - 07 - 2021 16:11 Ronaldo 750 gol, foto e numeri

Vicenza-Cagliari 0-3: primo gol in rossoblù per Dalbert Corriere dello Sport Coda, “Carico per la fiducia di tifosi e società. Spero nella riapertura totale per esultare sotto la Nord” Zero gol nelle amichevoli “Nelle prime due amichevoli non sono ... Il Campionato cadetto, gli anni lo insegnano, è sempre piena di sorprese e la prima può perdere con l’ultima e quest’anno lo sarà ...

Colombini: «Inter, anni che sono serviti. Indimenticabile gol al Barcellona» Lorenzo Colombini, giocatore dello Spezia, ha parlato in un podcast prodotto dal club ligure della sua esperienza all’Inter. Però, è arrivata quella palla sul secondo palo e ho fatto quel gol che è st ...

...e un senso di "responsabilità" (parole scelta non a caso) che prescinda dal numero di. A occhio ... Difficilmente si potrà rivedere ilRonaldo con Allegri, quello delle sole tre panchine in ...Ilobiettivo è passare il girone'. Non potevano mancare considerazioni su Cristiano Ronaldo : ... OMNISPORT - 27 - 07 - 2021 16:11 Ronaldo 750, foto e numeriZero gol nelle amichevoli “Nelle prime due amichevoli non sono ... Il Campionato cadetto, gli anni lo insegnano, è sempre piena di sorprese e la prima può perdere con l’ultima e quest’anno lo sarà ...Lorenzo Colombini, giocatore dello Spezia, ha parlato in un podcast prodotto dal club ligure della sua esperienza all’Inter. Però, è arrivata quella palla sul secondo palo e ho fatto quel gol che è st ...