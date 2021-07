Il futuro Android 13 si chiamerà Tiramisù (Di martedì 27 luglio 2021) (Foto: Pixabay)Android 13 sarà la versione del sistema operativo di Google che riguarderà il 2022, seguendo all’attuale Android 12 che sta per essere rilasciata su tutti i dispositivi compatibili. Girano già alcune indiscrezioni sulle novità che porterà a bordo, ma c’è una domanda che si staglia più di tutte le altre: quale sarà il dolce scelto come nickname? È vero: ormai dalla versione Android 10, Google non associa più alla sigla in numero il nomignolo di accompagnamento, ma la tradizione prosegue in modo ufficioso all’interno del team di sviluppo e anche tra i fan la scoperta del dolce scelto è sempre un appuntamento molto atteso. ... Leggi su wired (Di martedì 27 luglio 2021) (Foto: Pixabay)13 sarà la versione del sistema operativo di Google che riguarderà il 2022, seguendo all’attuale12 che sta per essere rilasciata su tutti i dispositivi compatibili. Girano già alcune indiscrezioni sulle novità che porterà a bordo, ma c’è una domanda che si staglia più di tutte le altre: quale sarà il dolce scelto come nickname? È vero: ormai dalla versione10, Google non associa più alla sigla in numero il nomignolo di accompagnamento, ma la tradizione prosegue in modo ufficioso all’interno del team di sviluppo e anche tra i fan la scoperta del dolce scelto è sempre un appuntamento molto atteso. ...

