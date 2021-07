Il film di Marco e i ricordi dei fratelli Bellocchio

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 27 luglio 2021) Non avessi prenotato dieci giorni di vacanza in Puglia dalle parti di Gallipoli, dove mi trovo in questo momento, eccome se non sarei già entrato in una sala cinematografica romana a vedere l’ultimo e osannatodi, quello che trae origine dal suicidio del suo fratello gemello Camillo. E del resto era esattamente dalle condizioni e dalle tensioni della sua affollata famiglia piacentina cheaveva tratto l’ispirazione del suo gran debutto cinematografico, I pugni in tasca del 1967, un appuntamento tra i più memorabili della mia generazione, il suo come idi poco successivi ...