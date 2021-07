«Green Pass per scuola e trasporti». Draghi accelera, domani in cdm (Di mercoledì 28 luglio 2021) Corre veloce l?orologio per la scuola italiana. Al 13 settembre manca infatti poco più di un mese ma restano ancora da sciogliere molti dei nodi che preoccupano in vista del rientro in... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 28 luglio 2021) Corre veloce l?orologio per laitaliana. Al 13 settembre manca infatti poco più di un mese ma restano ancora da sciogliere molti dei nodi che preoccupano in vista del rientro in...

Advertising

borghi_claudio : GREEN PASS E VACCINI: GIÙ LE MANI DAI MINORENNI - Claudio Borghi e Barbara Balanzoni - borghi_claudio : Massimo Cacciari, Giorgio Agamben - A proposito del decreto sul 'green pass' - NicolaPorro : Anche #Cacciari e #Agamben sono due fascisti no vax? Leggete le dure parole dei due filosofi sul green pass.... ?? - lagracchiatrice : RT @brubenasich: Ma quindi nei bar e nei ristoranti al chiuso i clienti dovranno avere il green pass e i dipendenti che ci lavorano NO? Non… - TommasoMont : RT @fdragoni: L'esercente non può memorizzare il #greenpass degli ospiti non essendo responsabile del trattamento dei dati personali. Vedre… -