Green Pass | Gelmini “E’ scelta di libertà”

ROMA (ITALPRESS) – "Riscontriamo un fatto, senza una vaccinazione estesa rischiamo di tornare a chiudere il Paese. Ci sono dati inconfutabili, il virus sta tornando a colpire il Paese, ma dove ci sono i vaccinati non aumentano ricoveri e terapie intensive. Questo è un elemento dal quale non possiamo prescindere, la scelta del Green Pass è una scelta di libertà. Se vogliamo difendere la libertà occorre la fiducia nella scienza, solo così eviteremo l'emergenza sanitaria e non andremo ad aggravare la situazione economica". A dirlo Mariastella Gelmini ministra per gli affari ...

