Gravina: «Riforma? Proposta fusione tra B e C dal 2024» (Di martedì 27 luglio 2021) “Serie A a 18 o 20 squadre? Parlare di numeri non mi affascina”, ha spiegato Gabriele Gravina, in conferenza stampa, dopo il Consiglio Federale odierno. Sulla Riforma dei campionati ha aggiunto: “Prevede non solo un cambio di format. Parliamo di una vera e propria rivoluzione con un impatto a livello di sostenibilità e stabilità del L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 27 luglio 2021) “Serie A a 18 o 20 squadre? Parlare di numeri non mi affascina”, ha spiegato Gabriele, in conferenza stampa, dopo il Consiglio Federale odierno. Sulladei campionati ha aggiunto: “Prevede non solo un cambio di format. Parliamo di una vera e propria rivoluzione con un impatto a livello di sostenibilità e stabilità del L'articolo

Advertising

psb_original : Gravina sulla riforma: 'Ho proposto la fusione tra B e C dal 2024/25' #SerieB - ScMotorieSelmi : Gravina: 'Riforma? Proposta fusione B e C dal '24/25' - ImpieriFilippo : RT @CalcioFinanza: Gravina: «Riforma? Ho proposto una fusione tra la Serie B e la Serie C dal 2024» - fcin1908it : Gravina: “Serie A a 18 squadre? Sarà vera rivoluzione: questa la proposta. Sugli stadi…” - CalcioFinanza : Gravina: «Riforma? Ho proposto una fusione tra la Serie B e la Serie C dal 2024» -