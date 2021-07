Germania, esplosione in un impianto chimico: diversi feriti (Di martedì 27 luglio 2021) Si è verificata un’esplosione questa mattina in un impianto chimico di Leverkusen, in Germania. Si tratterebbe di un impianto di incenerimento di rifiuti pericolosi nel quartiere di Buerrig, come riferisce l’emittente Rtl. Le cause sono al momento sconosciute, ma agli abitanti è stato chiesto di tenere chiuse L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 27 luglio 2021) Si è verificata un’questa mattina in undi Leverkusen, in. Si tratterebbe di undi incenerimento di rifiuti pericolosi nel quartiere di Buerrig, come riferisce l’emittente Rtl. Le cause sono al momento sconosciute, ma agli abitanti è stato chiesto di tenere chiuse L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

