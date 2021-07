George Clooney torna a parlare dell'ex, Elisabetta Canalis: 'Non sapete cosa mi faceva...' (Di martedì 27 luglio 2021) Legati da una storia d'amore durata dal 2009 al 2011, la coppia Clooney - Canalis ha fatto parlare di sè per molto tempo. E' per questo che, a distanza di 10 anni dalla fine della relazione, fanno ... Leggi su leggo (Di martedì 27 luglio 2021) Legati da una storia d'amore durata dal 2009 al 2011, la coppiaha fattodi sè per molto tempo. E' per questo che, a distanza di 10 anni dalla finea relazione, fanno ...

Advertising

silviettinabb : @rosikone Quand'è così, dove posso fare domanda per avere a disposizione il corpo di George Clooney? ?? - zazoomblog : George Clooney torna a parlare dellex Elisabetta Canalis: «Non sapete cosa mi faceva...» - #George #Clooney #torna… - leggoit : George #Clooney torna a parlare dell'ex, Elisabetta #Canalis: «Non sapete cosa mi faceva...» - LelaDipi : @bianca_cappa Le loro abitazioni non sono considerate a rischio, per ora. A Carate Urio e Laglio (casa di George Clooney) stanno evacuando. - DonnaGlamour : George Clooney, il retroscena sulla Canalis: “Non sapete cosa mi faceva…” -