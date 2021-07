Figc, Gravina: “Proposta fusione Serie B e Serie C dal 2024/2025” (Di martedì 27 luglio 2021) Nel Consiglio Federale odierno, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha presentato una bozza di riforma del sistema ispirata ai principi di sostenibilità e stabilità. “Questo è il tempo di cambiare per dare una prospettiva di lungo termine al calcio italiano”, le parole con le quali Gravina ha aperto i lavori. Il progetto, sviluppato su più annualità, prevede la creazione, a partire dalla stagione 2022-23, di una C Elite e di una D Elite per aggredire una delle criticità economiche più grandi del sistema: il salto di categoria. Con l’avvio della stagione 2024-25, poi, l’obiettivo di Gravina è ... Leggi su sportface (Di martedì 27 luglio 2021) Nel Consiglio Federale odierno, il presidente della, Gabriele, ha presentato una bozza di riforma del sistema ispirata ai principi di sostenibilità e stabilità. “Questo è il tempo di cambiare per dare una prospettiva di lungo termine al calcio italiano”, le parole con le qualiha aperto i lavori. Il progetto, sviluppato su più annualità, prevede la creazione, a partire dalla stagione 2022-23, di una C Elite e di una D Elite per aggredire una delle criticità economiche più grandi del sistema: il salto di categoria. Con l’avvio della stagione-25, poi, l’obiettivo diè ...

Advertising

ZZiliani : È il #22luglio, in @FIGC è tempo di vacanze ma che ne dite di distogliere dalla pennichella il prode #Gravina chied… - ZZiliani : “Cara @FIGC e caro #Gravina (che per quieto vivere si è tolto da Twitter), potete per favore mostrarci la lettera d… - fattoquotidiano : Peccato che a Roma i contagi siano quintuplicati proprio per quello che l’assessore alla Sanità del Lazio, D’Amato,… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - Gravina: 'Valutiamo il Green Pass anche per i tesserati' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - Gravina: 'Valutiamo il Green Pass anche per i tesserati' -