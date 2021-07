Dylan Dog incontra Albachiara: secondo appuntamento in omaggio a Vasco Rossi (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo la straordinaria accoglienza dell'albo Sally, che ha conquistato i fan di tutta Italia, Dylan Dog incontra Albachiara: il secondo appuntamento in omaggio a Vasco Rossi. Giunge al suo secondo capitolo l'omaggio di Dylan Dog alle canzoni di Vasco Rossi. Grazie alla collaborazione tra uno degli artisti italiani più amati di sempre e Sergio Bonelli Editore, l'Indagatore dell'Incubo è infatti il protagonista di un ciclo di tre episodi ispirati a tre canzoni del rocker di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 luglio 2021) Dopo la straordinaria accoglienza dell'albo Sally, che ha conquistato i fan di tutta Italia,Dog: ilin. Giunge al suocapitolo l'diDog alle canzoni di. Grazie alla collaborazione tra uno degli artisti italiani più amati di sempre e Sergio Bonelli Editore, l'Indagatore dell'Incubo è infatti il protagonista di un ciclo di tre episodi ispirati a tre canzoni del rocker di ...

Advertising

Dylan_Dog_23 : @_fede10 Hai dimenticato quella di Mazzarri e soprattutto l’horror di tardelli… - Dylan_Dog_23 : @Rossana_Capo Non hanno i diritti per lo streaming - Dylan_Dog_23 : @JulianRoss79 Grazie! - eadaimon : @SusiTolin Due tipologie parlando in negativo : quello che a dodici anni gode perché suo figlio parla di IT, Saw, m… - Dylan_Dog_23 : Nuovo inizio. ???? -