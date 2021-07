CR7, ricoverata per Covid la sorella di Ronaldo (Di martedì 27 luglio 2021) Katia Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, è in ospedale a Madeira da qualche giorno a causa del Covid. Lo ha annunciato lei stessa su Instagram. “A causa del maledetto virus mi è venuta la polmonite e sono stata ricoverata. Sto reagendo bene, ho miglioramenti visibili ogni giorno che passa”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 27 luglio 2021) Katia Aveiro,di Cristiano, è in ospedale a Madeira da qualche giorno a causa del. Lo ha annunciato lei stessa su Instagram. “A causa del maledetto virus mi è venuta la polmonite e sono stata. Sto reagendo bene, ho miglioramenti visibili ogni giorno che passa”. L'articolo proviene da Italia Sera.

