Covid: Sileri, 'presto soluzione per Green pass vaccinati con Sputnik e Reithera' (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug. (Adnkronos Salute) - "Bisogna trovare una soluzione per i moltissimi italiani che, loro malgrado, si trovano in una sorta di limbo in attesa di capire cosa fare per avere il Green pass. Ho fatto inoltrare diverse richieste formali dal mio ufficio, spero che entro la fine del mese vengano finalmente sciolti tutti questi nodi". Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, in un'intervista a 'Il Messaggero' torna ad affrontare la questione degli italiani che non riescono a ottenere la certificazione per diverse situazioni non previste e, precisa, "purtroppo ce ne sono tanti". "In primis - elenca ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug. (Adnkronos Salute) - "Bisogna trovare unaper i moltissimi italiani che, loro malgrado, si trovano in una sorta di limbo in attesa di capire cosa fare per avere il. Ho fatto inoltrare diverse richieste formali dal mio ufficio, spero che entro la fine del mese vengano finalmente sciolti tutti questi nodi". Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, in un'intervista a 'Il Messaggero' torna ad affrontare la questione degli italiani che non riescono a ottenere la certificazione per diverse situazioni non previste e, precisa, "purtroppo ce ne sono tanti". "In primis - elenca ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Sileri a Tgcom24: 'Contagi saliranno, green pass per non chiudere' #pierpaolosileri - giorgio2181953 : @Teresat73540673 Morti covid li hanno uccisi i governi Conte Speranza e Sileri. Se non sono fake news i 116.000 gua… - salvotomasi69 : RT @LordOfRings69: @Yi_Benevolence Questi di IPOCRATEORG avevano presentato già gli studi qualche mese fa a Sileri che pareva molto interes… - ObsoletusH : @valy_s il leopardo si è preso un'infreddatura e gli avranno fatto il test pcr che è in alta percentuale falso e no… - leone52641 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Sileri a Tgcom24: 'Contagi saliranno, green pass per non chiudere' #pierpaolosileri -