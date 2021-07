Covid oggi Piemonte, 224 contagi e zero morti: bollettino 27 luglio (Di martedì 27 luglio 2021) Sono 224 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 27 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. I nuovi casi sono pari all’1,4% di 16.183 tamponi eseguiti, di cui 9.578 antigenici. Dei 224 nuovi casi, gli asintomatici sono 87 (38,8%. I casi sono 43 di screening, 124 contatti di caso, 57 con indagine in corso, 3 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 3 importati dall’estero.Il totale dei casi positivi diventa quindi 368.907, di cui 29.806 Alessandria, 17.559 Asti, 11.572 Biella, 53.236 Cuneo, 28.524 Novara, 197.276 Torino, 13.799 Vercelli, 13.080 Verbano-Cusio-Ossola, ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 luglio 2021) Sono 224 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 27. Non si registrano invece nuovi decessi. I nuovi casi sono pari all’1,4% di 16.183 tamponi eseguiti, di cui 9.578 antigenici. Dei 224 nuovi casi, gli asintomatici sono 87 (38,8%. I casi sono 43 di screening, 124 contatti di caso, 57 con indagine in corso, 3 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 3 importati dall’estero.Il totale dei casi positivi diventa quindi 368.907, di cui 29.806 Alessandria, 17.559 Asti, 11.572 Biella, 53.236 Cuneo, 28.524 Novara, 197.276 Torino, 13.799 Vercelli, 13.080 Verbano-Cusio-Ossola, ...

