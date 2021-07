Covid: morto dott. Giuseppe de Donno, il cordoglio di Salvini (Di martedì 27 luglio 2021) Roma 27 lug. (Adnkronos) - E' morto il dottor Giuseppe De Donno, sostenitore della plasmaterapia per combattere il Covid. “Non ci volevo credere dichiara infatti il leader della Lega Matteo Salvini, dandone notizia - Perdiamo una bella persona, un grande medico, che durante il Covid ha lottato come un leone per salvare centinaia di vite, spesso contro tutto e tutti. Buon viaggio Giuseppe, lasci un vuoto grande”. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Roma 27 lug. (Adnkronos) - E'ilorDe, sostenitore della plasmaterapia per combattere il. “Non ci volevo credere dichiara infatti il leader della Lega Matteo, dandone notizia - Perdiamo una bella persona, un grande medico, che durante ilha lottato come un leone per salvare centinaia di vite, spesso contro tutto e tutti. Buon viaggio, lasci un vuoto grande”.

