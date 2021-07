Covid, Iss: il 99% dei morti da febbraio non aveva completato il ciclo vaccinale (Di martedì 27 luglio 2021) Quasi il 99% dei decessi per Covid registrati dallo scorso febbraio riguardano persone che non avevano terminato il ciclo vaccinale. Lo riferisce l'Istituto superiore di sanità, precisando che fra ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 27 luglio 2021) Quasi il 99% dei decessi perregistrati dallo scorsoriguardano persone che nonno terminato il. Lo riferisce l'Istituto superiore di sanità, precisando che fra ...

