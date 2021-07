Certificazioni linguistiche e CLIL: come aggiungere fino a 9 punti nelle graduatorie GPS. Soloformazione.it (Di martedì 27 luglio 2021) L’ultimo aggiornamento della Tabella valutazione titoli delle graduatorie GPS 2020/2022 ha valutato maggiormente il punteggio attribuito alle Certificazioni linguistiche e al corso CLIL, il quale conferisce infatti 3 punti in graduatoria, se abbinato ad una certificazione linguistica. Ad esempio: – CLIL + inglese B2: 6 punti – CLIL + inglese C1: 7 punti – CLIL + L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 luglio 2021) L’ultimo aggiornamento della Tabella valutazione titoli delleGPS 2020/2022 ha valutato maggiormente il punteggio attribuito allee al corso, il quale conferisce infatti 3in graduatoria, se abbinato ad una certificazione linguistica. Ad esempio: –+ inglese B2: 6+ inglese C1: 7+ L'articolo .

