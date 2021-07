Canoa slalom, Olimpiadi Tokyo: Stefanie Horn quarta nel K1, fatale un tocco di palina (Di martedì 27 luglio 2021) Amaro quarto posto di Stefanie Horn alle Olimpiadi di Tokyo. Nella finale del K1 femminile della Canoa slalom l’azzurra, già ottava a Rio, dopo il quarto crono ottenuto sia nelle eliminatorie che in semifinale, resta ai piedi del podio anche nella discesa più importante. L’oro va alla tedesca Ricarda Funk, prima in 105.50, premiata per la sua discesa pulita, che le permette di precedere la spagnola Maialen Chourraut, al terzo podio olimpico in carriera dopo il bronzo di Londra 2012 e l’oro di Rio 2016, la quale oggi si prende l’argento con un ritardo di 1.13. Il bronzo è dell’australiana ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) Amaro quarto posto dialledi. Nella finale del K1 femminile dellal’azzurra, già ottava a Rio, dopo il quarto crono ottenuto sia nelle eliminatorie che in semifinale, resta ai piedi del podio anche nella discesa più importante. L’oro va alla tedesca Ricarda Funk, prima in 105.50, premiata per la sua discesa pulita, che le permette di precedere la spagnola Maialen Chourraut, al terzo podio olimpico in carriera dopo il bronzo di Londra 2012 e l’oro di Rio 2016, la quale oggi si prende l’argento con un ritardo di 1.13. Il bronzo è dell’australiana ...

