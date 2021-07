Bct Music Festival | ecco gli eventi suggestivi in programma da sabato a Camposauro

(Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNon solo Max Pezzali e Mario Biondi ma anche affascinantie concerti nella location naturalistica del Parco Regionale del Taburno di. Il Bct, inda31 luglio a lunedì 2 agosto, proporrà appuntamenti per tutti i gusti. Si comincia con “Note in Piano”, eventoale che accompagnerà quotidianamente la kermesse tutti i giorni a mezzogiorno proprio a. Alle ore 19 il suggestivo concerto di apertura con ingresso gratuito a cura dell’Orchestra Filarmonica di Benevento, che ...

Un grande artista del panorama musicale italiano giungerà a Benevento il 2 agosto al Teatro Romano . "Max90Live", è l'attesissimo tour di Max Pezzali , con cui chiuderà ilFestival , nuovo ramo della manifestazione diretta da Antonio Frascadore. Pezzali nel capoluogo sannita celebrerà il suo periodo d'oro, quello degli 883, durante il quale ha firmato canzoni ...Sarà Max Pezzali, con il suo nuovo tour, Max 90 Live, l'artista che il 2 agosto, al Teatro Romano di Benevento, chiuderà ilFESTIVAL. Il concerto, unica data in Campania, ripercorre la carriera, le canzoni e gli album di uno degli artisti più amati del nostro Paese. In attesa di San Siro 2022, evento già sold out,...Dopo Max Pezzali, il Bct Music Festival piazza un altro colpo per il programma di eventi culturali in città. Il primo agosto, alle 21:30 al Teatro Romano, arriva Mario Biondi, una delle voci più calde ...Un risultato ancora più importante se si considera che il concerto di Pezzali programmato a San Siro per il 2022 è già sold out. Durante i tre giorni, infatti, la mattina e il pomeriggio si terranno a ...