Anche la Spada femminile conquista un bronzo a Tokyo 2020 (Di martedì 27 luglio 2021) Altra soddisfazione per l'Italia: conquistato il bronzo nella Spada dalla squadra femminile a Tokyo 2020. Dopo la delusione per il ko in semifinale contro l'Estonia, Rosella Fiamingo, Mara Navarria, ...

Ultime Notizie dalla rete : Anche Spada Anche la Spada femminile conquista un bronzo a Tokyo 2020 L'Italia della spada a squadre femminile torna sul podio a 25 anni dall'argento di Atlanta 1996. Il bronzo delle azzurre porta a 11 il bottino complessivo del medagliere azzurro: 1 oro, 4 argenti e 6 ...

Pellegrini nella storia, 'ora mi diverto. Altre due medaglie di bronzo per l'Italia ... mentre le azzurre della spada (Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta ... Non pensavo di riuscire a fare meno del tempo nuotato in batteria, ho dato del mio meglio e ci sono anche ...

Scherma, bronzo alle azzurre della spada la Repubblica Scherma, Olimpiadi Tokyo: le spadiste sono di bronzo! Una grande Italia batte la Cina Venticinque anni dopo l'Italia torna sul podio olimpico della prova a squadre di spada femminile. Un risultato eccezionale quello delle azzurre (Mara Navarria, Rosella Fiamingo, Federica Isola ed Albe ...

LIVE Tokyo 2020 - Il calendario: 27 luglio, gare e risultati Bordignon argento! Le Olimpiadi di Tokyo 2020 cominciano ufficialmente il 23 luglio 2021 (ma i tornei di calcio e softball cominciano due giorni prima per il numero di Nazionali iscritte). Assegnano ben 339 ...

