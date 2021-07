Anas - La Sardegna contesta il bando sulle case cantoniere (Di martedì 27 luglio 2021) Il recente bando lanciato dall'Anas per l'assegnazione in concessione ventennale di 100 case cantoniere da trasformare in bar, ristoranti, alberghi e strutture di sostegno alla mobilità sostenibile ha suscitato reazioni in Sardegna, territorio nel quale si trovano 30 degli edifici oggetto dell'iniziativa. Come ci hanno segnalato alcuni lettori, infatti, la Regione Sardegna ha inoltrato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella contro l'iniziativa, invocando l'art. 14 dello statuto speciale della Regione autonoma in base al quale i beni statali dismessi o ... Leggi su quattroruote (Di martedì 27 luglio 2021) Il recentelanciato dall'per l'assegnazione in concessione ventennale di 100da trasformare in bar, ristoranti, alberghi e strutture di sostegno alla mobilità sostenibile ha suscitato reazioni in, territorio nel quale si trovano 30 degli edifici oggetto dell'iniziativa. Come ci hanno segnalato alcuni lettori, infatti, la Regioneha inoltrato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella contro l'iniziativa, invocando l'art. 14 dello statuto speciale della Regione autonoma in base al quale i beni statali dismessi o ...

viaggiareonthe1 : Anas - La Sardegna contesta il bando sulle case cantoniere - AnsaSardegna : Strade: Anas riapre al traffico ponte sulla 125 a Arzachena. Conclusi i lavori di manutenzione #ANSA - MarioAvagliano : RT @StradeAnas: ?#Nuova apertura #Anas in #Sardegna #SS125 Var 'Orientale Sarda' alla presenza del Viceministro Alessandro Morelli #MIMS… - StradeAnas : ?#Nuova apertura #Anas in #Sardegna #SS125 Var 'Orientale Sarda' alla presenza del Viceministro Alessandro Morelli… - StradeAnas : Conclusi i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso sulla #SS126 “Sud Occidentale Sarda” in località Monte… -

Ultime Notizie dalla rete : Anas Sardegna Prevenzione e lotta agli incendi boschivi: la sfida parte da Montaguto ... in questi giorni Anas sta realizzando opere di protezione che comporteranno una spesa di 1.200.000 ... Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) avviino procedure di ...

Tragedia a Senorbì, 40enne muore carbonizzato in casa Tragedia a Senorbì. Un marocchino di 40 anni, Anas El Hadri, è morto carbonizzato nel rogo che ha colpito la sua abitazione, in via Mazzini. Altri due inquilini risultano illesi. Stando ai primi accertamenti le fiamme sarebbero partite dallo ...

Svelati i primi segreti del sito di “Fusti ’e Carca” L’archeologa Paola Mancini: insediamento romano straordinario, ricco di reperti Tertenia. L’area scoperta nel 2017 durante i lavori dell’Anas per la “nuova” 125 ...

