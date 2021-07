Al via la IX edizione del Premio “Vivere a spreco zero” (Di martedì 27 luglio 2021) Al via la nona edizione del Premio “Vivere a spreco zero” rivolto a enti pubblici, imprese, scuole, associazioni, cittadini. Cinquanta giorni per candidarsi e 12 categorie: Amministrazioni Pubbliche, Imprese, Scuole, Cittadini, Associazioni, Economia Circolare, InnovAction, Biodiversità, Saggistica, Dieta Mediterranea, Ortofrutta, Mobilità sostenibile. Le candidature dovranno pervenire fra il 28 luglio e il 15 settembre 2021 attraverso il form pubblicato nella homepage del sito sprecozero.it Anche i cittadini potranno partecipare, inviando i loro video e/o le loro foto ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 luglio 2021) Al via la nonadel” rivolto a enti pubblici, imprese, scuole, associazioni, cittadini. Cinquanta giorni per candidarsi e 12 categorie: Amministrazioni Pubbliche, Imprese, Scuole, Cittadini, Associazioni, Economia Circolare, InnovAction, Biodiversità, Saggistica, Dieta Mediterranea, Ortofrutta, Mobilità sostenibile. Le candidature dovranno pervenire fra il 28 luglio e il 15 settembre 2021 attraverso il form pubblicato nella homepage del sito.it Anche i cittadini potranno partecipare, inviando i loro video e/o le loro foto ...

