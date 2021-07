Addio Gianni Nazzaro | il cantante e attore anni 70 è deceduto oggi a Roma

(Di martedì 27 luglio 2021)quest’al policlinico didiventato famoso per le sue canzonintiche, ha segnato un tratto della musica leggera degli’70. Tra le sue hit: L’amore è una colomba”, “Bianchi cristalli sereni”, “Non voglio innamorarmi mai”, “A modo mio”, “In fondo all’anima” e Quanto è bella lei, è mortoal policlinico Gemelli di, in seguito ad un tumore ai polmoni, all’età di 72. Ha calcato per ben sei volte il ...

È morto oggi, al Policlinico Gemelli di Roma, Gianni Nazzaro. Il cantante, 72 anni, aveva un tumore ai polmoni. Nato a Napoli nel 1948, la sua voce ha portato al successo canzoni come "L'amore è una c ...