Venezia | Regata Storica | le vogatrici donne pagate meno degli uomini

(Di lunedì 26 luglio 2021) Non c’è parità di genere tra i vogatori, nella Regata Storica di Venezia. I compensi delle donne, infatti, sono inferiori e, nello scontro in Consiglio comunale fra chi chiedeva di colmare il divario e chi, invece, voleva che le somme rimanessero immutate, hanno avuto la meglio i secondi. La Regata Storica, che si tiene ogni anno nel Canal Grande, è una rievocazione che si terrà il prossimo 5 settembre. Ma, da molto tempo, le donne che partecipano, sia come organizzatrici, che come vogatrici, vengono pagate meno.