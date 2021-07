Vasco Rossi, chi è la compagna Laura Schmidt (Di lunedì 26 luglio 2021) Laura Schmidt è la compagna di Vasco Rossi. Nato a Zocca il 7 febbraio del 1952, questa sera, sarà tra i volti di Techetechete su Rai 1. Scopriamo di più su di lei e sulla loro storia d’amore. Lei al contrario della sua dolce metà è molto lontana dalla vita dei riflettori e non si hanno molte notizie essendo molto riservata. Classe 1970 è nata a Milano e ha studiato presso la scuola cattolica delle Orsoline per poi intraprendere il lavoro in un’agenzia investigativa di Tom Ponzi. Inoltre, è la dea ispiratrice della star, il quale le ha dedicato la canzone “Laura” inserita nell’album ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 luglio 2021)è ladi. Nato a Zocca il 7 febbraio del 1952, questa sera, sarà tra i volti di Techetechete su Rai 1. Scopriamo di più su di lei e sulla loro storia d’amore. Lei al contrario della sua dolce metà è molto lontana dalla vita dei riflettori e non si hanno molte notizie essendo molto riservata. Classe 1970 è nata a Milano e ha studiato presso la scuola cattolica delle Orsoline per poi intraprendere il lavoro in un’agenzia investigativa di Tom Ponzi. Inoltre, è la dea ispiratrice della star, il quale le ha dedicato la canzone “” inserita nell’album ...

