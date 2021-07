Vaccinazione giovani: 'Utile e sicura, dobbiamo riaprire le scuole' - 'In arrivo tamponi a prezzi calmierati' (Di lunedì 26 luglio 2021) commenta ' La Vaccinazione è davvero importante . Tutta la comunità scientifica è concorde nel dire che è Utile e sicura anche per i ragazzi '. Così il generale Francesco Paolo Figliuolo in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 luglio 2021) commenta ' Laè davvero importante . Tutta la comunità scientifica è concorde nel dire che èanche per i ragazzi '. Così il generale Francesco Paolo Figliuolo in ...

Advertising

borghi_claudio : Sotto la fascia a rischio però non c'è NESSUN MOTIVO convincente per forzare la vaccinazione, nemmeno con odiosi ob… - borghi_claudio : Per cui POLITICAMENTE la nostra valutazione è che sulla base dei dati disponibili sotto i 40 anni il rapporto risch… - Beppe1158 : RT @gzibordi: ma è solo un caso.... in Israele durante la vaccinazione, i morti sotto i 30 anni sono aumentati del 30% rispetto al 2020..… - PietroSiffi : RT @gzibordi: ma è solo un caso.... in Israele durante la vaccinazione, i morti sotto i 30 anni sono aumentati del 30% rispetto al 2020..… - MistressELW : 'In che meravigliosa utopia vivevamo! Immunizzati di mezz'età ammucchiati ai tavolini dei locali, mentre giovani ca… -