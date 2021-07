Tokyo2020, Garozzo: sono amareggiato, ci riscatteremo a squadre (Di martedì 27 luglio 2021) È un Daniele Garozzo amareggiato, quello che alla fine della finale olimpica del fioretto maschile individuale di Tokyo di stasera si deve accontentare di una medaglia d'argento, dopo aver perso l'assalto con il cinese di Hong Kong Cheung Ka Long, ma consapevole comunque di aver ottenuto una risultato storico arrivando in finale per due edizioni consecutive dei Giochi, dopo che a Rio aveva vinto l'oro. "sono molto amareggiato, è un boccone amaro da mandar giù questa finale, però tra qualche giorno sarà un bellissima vittoria questa medaglia d`argento", ha spiegato l'azzurro subito dopo la premiazione al Makuhari Messe di ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 27 luglio 2021) È un Daniele, quello che alla fine della finale olimpica del fioretto maschile individuale di Tokyo di stasera si deve accontentare di una medaglia d'argento, dopo aver perso l'assalto con il cinese di Hong Kong Cheung Ka Long, ma consapevole comunque di aver ottenuto una risultato storico arrivando in finale per due edizioni consecutive dei Giochi, dopo che a Rio aveva vinto l'oro. "molto, è un boccone amaro da mandar giù questa finale, però tra qualche giorno sarà un bellissima vittoria questa medaglia d`argento", ha spiegato l'azzurro subito dopo la premiazione al Makuhari Messe di ...

