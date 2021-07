Tokyo 2020 | kayak K1 femminile | data | orario | tv e streaming canoa con Stefanie Horn

(Di martedì 27 luglio 2021) Oggi vanno in scena le fasi finali delK1alle Olimpiadi di. L’Italia proverà a giocarsi una medaglia con, che nelle qualificazioni ha chiuso al quarto posto e che quindi può puntare al podio nella giornata decisiva per l’assegnazione delle medaglie. Le semifinali sono in programma alle ore 7 di martedì 27 luglio, mentre le finali cominceranno dalle ore 9. SEGUI LA GARA IN DIRETTA IL PROGRAMMA DELLAIL REGOLAMENTO DELLAIN TV – Sarà possibile seguire l’evento su Discovery + (disponibile anche sulla ...

, Betto e Ceccon alla ricerca di una medaglia: ecco le 22 finali Pronti, via. Già alle 2:40, ora italiana, la nostra Alice Betto , triatleta lombarda di anni 33 (34 a dicembre), potrebbe ...Un oro che al team russo di ginnastica aristica mancava da 25 anni. È arrivato a. Nella gara a squadre, i ginnasti russi l'hanno strappato a Giappone e Cina grazie soprattutto alle prestazioni di Artur Dalaloyan e Nikita Nagornyy. La vittoria ha segnato il primo titolo ...Tokyo 2020, canoa - Data, orario e come vedere in tv e streaming il percorso di Stefanie Horn nel kayak K1 femminile alle Olimpiadi.Seconda giornata del torneo femminile di pallacanestro alle Olimpiadi di Tokyo 2021. A chiudere il primo turno di partite saranno i match validi per i gruppi B e C, e in campo scenderanno le attesissi ...