Tokyo 2020, Diana Bacosi argento nello skeet (Di lunedì 26 luglio 2021) Diana Bacosi ha conquistato la medaglia d’argento nello skeet femminile, specialità del tiro al volo, alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La 38enne azzurra, vincitrice dell’oro ai Giochi di Rio de Janeiro nel 2016, torna sul podio olimpico arrendendosi solo all’americana Amber English, che si mette al collo l’oro vincendo la sfida finale per 56-55. Bronzo alla cinese Meng Wei. Per l’Italia è l’ottava medaglia in questa edizione dei Giochi Olimpici. Niente bis d’oro, quindi, per la 38enne dell’Esercito che ci prova fino all’ultimo piattello ma viene beffata dopo un serrato ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 luglio 2021)ha conquistato la medaglia d’femminile, specialità del tiro al volo, alle Olimpiadi di. La 38enne azzurra, vincitrice dell’oro ai Giochi di Rio de Janeiro nel 2016, torna sul podio olimpico arrendendosi solo all’americana Amber English, che si mette al collo l’oro vincendo la sfida finale per 56-55. Bronzo alla cinese Meng Wei. Per l’Italia è l’ottava medaglia in questa edizione dei Giochi Olimpici. Niente bis d’oro, quindi, per la 38enne dell’Esercito che ci prova fino all’ultimo piattello ma viene beffata dopo un serrato ...

Advertising

Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - CarlottaRossi11 : Pallavolo Tokyo 2020 – La situazione nel torneo femminile dopo la prima giornata - maespo69 : RT @sportmediaset: #Tokyo2020 Tiro a volo: #Bacosi è argento nello skeet femminile La 38enne, vincitrice dell'oro a Rio, chiude al secondo… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Tokyo 2020 - la giornata. Tiro a volo: Bacosi argento nello skeet donne Diana Bacosi - Ansa . La 38enne azzurra Diana Bacosi ha conquistato la medaglia d'argento nella gara di Skeet donne di Tokyo 2020, vinta dall'americana Amber English. "Speravo nell'oro, di bissare Rio, è arrivato l'argento ma ho dato tutto ciò che avevo e sono contenta così". Lo ha detto Diana Bacosi dopo la gara di ...

Le tre medaglie, delusione judo, nel tennis avanti 2 su 3: rivivi le emozioni della notte di tre medaglie (due argenti e un bronzo) il bilancio della notte di gare del 26 luglio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Festeggiano Martinenghi, terzo nei 100 rana, la staffetta 4x100 maschile e Diana Bacosi nello skeet. Delusione, invece, nelle arti marziali, con Basile subito fuori nel judo, e per Alessio,...

Olimpiadi di Tokyo 2020, le gare e i risultati di oggi: dopo i trionfi del nuoto arriva l'argento di Bacosi nello skeet La Stampa Tokyo 2020, Camila Giorgi in grande spolvero: è al terzo turno, battuta Vesnina E’ infatti Vesnina a ottenere il primo break della partita grazie a qualche errore della azzurra. LA CRONACA – La partenza di Giorgi è piuttosto deficitaria e probabilmente frutto di un po’ di compren ...

Tokyo 2020: Camila Giorgi fa sognare gli italiani Match chiuso in un'ora e 24' di gioco, con bei sei giochi di fila vinti dall'italiana per chiudere la pratica. Camila Giorgi sta letteralmente brillando di luce propria a Tokyo L'azzurra si è sbarazza ...

Diana Bacosi - Ansa . La 38enne azzurra Diana Bacosi ha conquistato la medaglia d'argento nella gara di Skeet donne di, vinta dall'americana Amber English. "Speravo nell'oro, di bissare Rio, è arrivato l'argento ma ho dato tutto ciò che avevo e sono contenta così". Lo ha detto Diana Bacosi dopo la gara di ...di tre medaglie (due argenti e un bronzo) il bilancio della notte di gare del 26 luglio alle Olimpiadi di. Festeggiano Martinenghi, terzo nei 100 rana, la staffetta 4x100 maschile e Diana Bacosi nello skeet. Delusione, invece, nelle arti marziali, con Basile subito fuori nel judo, e per Alessio,...E’ infatti Vesnina a ottenere il primo break della partita grazie a qualche errore della azzurra. LA CRONACA – La partenza di Giorgi è piuttosto deficitaria e probabilmente frutto di un po’ di compren ...Match chiuso in un'ora e 24' di gioco, con bei sei giochi di fila vinti dall'italiana per chiudere la pratica. Camila Giorgi sta letteralmente brillando di luce propria a Tokyo L'azzurra si è sbarazza ...