Spaccio nelle strade di Sarno, in sedici finiscono a processo (Di lunedì 26 luglio 2021) sedici persone vanno a processo per Spaccio. Gli imputati, tutti residenti a Sarno, rispondono di accuse che risalgono al 2015: l'aver posseduto e venduto diverse dosi di stupefacente, quali hashish e ... Leggi su salernotoday (Di lunedì 26 luglio 2021)persone vanno aper. Gli imputati, tutti residenti a, rispondono di accuse che risalgono al 2015: l'aver posseduto e venduto diverse dosi di stupefacente, quali hashish e ...

Advertising

salernotoday : Spaccio nelle strade di Sarno, in sedici finiscono a processo - cavalierebianc5 : RT @thetruthonU: Gli #spacciatori li arrestano per #spaccio di #droga ma non per #tentato #omicidio o #strage ... hanno una #impunità eleva… - Andrea94568144 : RT @thetruthonU: Gli #spacciatori li arrestano per #spaccio di #droga ma non per #tentato #omicidio o #strage ... hanno una #impunità eleva… - Mariusmaior1 : Non credo che sia così. Non vuole gente che si nasconde dietro la nostra maglia per gestire spaccio di droga, bagar… - andrealufino : RT @EnricoMichetti: Un plauso ai Carabinieri che questa mattina hanno sgominato una banda dedita allo spaccio di cocaina nelle case popolar… -