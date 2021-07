Sette contagiati in un colpo solo, il Covid torna a Morcone (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMorcone (Bn) – Una comunicazione secca ma di quelle che fanno tornare nuovamente la paura. Il sindaco di Morcone ha ricevuto la brutta notizia di Sette nuovi contagiati nel suo comune. A questo punto, considerato che il territorio era Covid free almeno fino a stasera, il conteggio dei positivi nel centro Morconese è lo stesso dei contagiati, Sette. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Una comunicazione secca ma di quelle che fannore nuovamente la paura. Il sindaco diha ricevuto la brutta notizia dinuovinel suo comune. A questo punto, considerato che il territorio erafree almeno fino a stasera, il conteggio dei positivi nel centrose è lo stesso dei. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

