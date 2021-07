Roma ‘Correte | c’è una bomba’ | più di 10 segnalazioni al 112 | ma ecco cosa è successo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 26 luglio 2021) Senza un valido motivo una donna di 37 anni continuava – con costanza – ad allertare il 112 per delle “bombe” in luoghi importanti per la Capitale. “C’è una bomba alla stazione Termini…”, “Bomba al Colosseo, correte!…”queste sono solo alcune delle decine diarrivate al Numero Unico di Emergenza “112” . Tutti gli interventi hanno, poi, smentito la presenza delle fantomatiche bombe pronte ad esplodere, segnalate da quella che, fino a ieri, era una voce sconosciuta. A dare un nome e un volto alla mitomane sono stati i Carabinieri della Stazionevia Vittorio Veneto: si tratta di una donna originaria del Libano di 37 anni, nella Capitale ...