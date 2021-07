«Pronto, sono il vostro sindaco». La telefonata di Gori: appello a vaccinarsi (Di lunedì 26 luglio 2021) Come un anno e mezzo fa il primo cittadino chiama al telefono i bergamaschi: spiega in cinque minuti le vaccinazioni nei quartieri per gli over 60 e il Green Pass. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 26 luglio 2021) Come un anno e mezzo fa il primo cittadino chiama al telefono i bergamaschi: spiega in cinque minuti le vaccinazioni nei quartieri per gli over 60 e il Green Pass.

Advertising

acmilan : ??? 'I'm very happy to join this great Club' The best bits from Ballo-Touré's presentation presser ? ??? 'Sono pront… - biif : RT @M23Penn: @vicevongola2 @scaribel @borghi_claudio @grimmas11 Dalla mia piccola esperienza personale, tutte le persone che conosco, amici… - rinaldi_milena : RT @krakendas: Mi date per cortesia un numero a cui rivolgermi per aiutare i volontari di Macomer? Sono pronto a portare qualsiasi tipo di… - daninovaro : RT @M23Penn: @vicevongola2 @scaribel @borghi_claudio @grimmas11 Dalla mia piccola esperienza personale, tutte le persone che conosco, amici… - Lord_Vltor : RT @M23Penn: @vicevongola2 @scaribel @borghi_claudio @grimmas11 Dalla mia piccola esperienza personale, tutte le persone che conosco, amici… -