Problemi co il Green pass: perchè non si riesce a scaricarlo (Di lunedì 26 luglio 2021) Il Green pass è ormai l’argomento più gettonato degli ultimi giorni soprattutto alla luce delle nuove disposizioni del Governo. Questo documento sarà necessario per accedere per esempio a luoghi chiusi (bar e ristoranti) oppure per poter prendere parte a eventi che richiamino un gran numero di persone (partite allo stadio, concerti, cerimonie e banchetti) e ancora per viaggiare. Ma cosa sapere su quelle che sono le anomalie più comuni riscontrate in questi primi giorni di Green pass? Molti italiani segnalano di non riuscire a scaricare il Green pass seguendo le istruzioni del messaggio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 26 luglio 2021) Ilè ormai l’argomento più gettonato degli ultimi giorni soprattutto alla luce delle nuove disposizioni del Governo. Questo documento sarà necessario per accedere per esempio a luoghi chiusi (bar e ristoranti) oppure per poter prendere parte a eventi che richiamino un gran numero di persone (partite allo stadio, concerti, cerimonie e banchetti) e ancora per viaggiare. Ma cosa sapere su quelle che sono le anomalie più comuni riscontrate in questi primi giorni di? Molti italiani segnalano di non riuscire a scaricare ilseguendo le istruzioni del messaggio ...

