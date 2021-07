Olimpiadi | Barelli | ' argento staffetta storico e bronzo Martinenghi non scontato'

(Di lunedì 26 luglio 2021) Tokyo, 26 lug. (Adnkronos) - "Oggi è una bella giornata, l'della4x100 èe per nulla, come ildi. Tutti i ragazzi sono stati bravi. Per quanto riguarda le staffette è la prima volta che arriviamo così in alto sul podio. Noi miravamo in alto e l'va bene, gli americani non erano avvicinabili". Sono le parole del presidente della Federnuoto Paolo, dopo l'della4x100 stile libero azzurra e ilnei 100 rana di Nicolò ...

Paolo Barelli, presidente della Federnuoto e del nuoto europeo, la Len, tiene il freno a mano ... "Le Olimpiadi inizieranno e si completeranno. Ovvio, bisogna augurarsi che non si creino, con positività ..." Il presidente Fin: "Rischiamo di perdere una generazione" ROMA - Lo Stadio del Nuoto di Roma ospiterà dal 6 ... in vasca anche per effettuare un'ultima verifica prima delle imminenti... Tokyo, 26 lug. (Adnkronos) – "Oggi è una bella giornata, l'argento della staffetta 4×100 è storico e per nulla scontato, come il bronzo di Martinenghi. Tutti i ragazzi sono stati bravi. Per quanto riguarda le staffette è la prima volta che arriviamo così in alto sul podio. Noi miravamo in alto e l'argento va bene, gli americani non erano avvicinabili". Sono le parole del presidente della Federnuoto Paolo Barelli, dopo l'argento della staffetta 4x100 stile libero azzurra e il bronzo nei 100 rana di Nicolò Martinenghi. In aggiornamento. E' d'argento l'alba in Oriente. Alle 5.15 italiane quattro freccie tricolori solcano il cielo di Tokyo per un argento misto di storia e leggenda. La staffetta 4x100 stile libero per l'Italia è argento.