Olimpiadi, atleta scambiata per Lady Gaga: l'incredibile somiglianza! (Di lunedì 26 luglio 2021) La popstar Lady Gaga è approdata a Tokyo in occasione delle Olimpiadi? In realtà no: lei si chiama Julyana Al-Sadeq ed è una atleta giordana di taekwondo, medaglia d'oro ai Giochi asiatici del 2018. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 è stata eliminata agli ottavi di finale (categoria 67 kg) dalla brasiliana Milena Titonelli.

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi atleta Tokyo 2020, Irene Vecchi dodicesima nella prova di fioretto sciabola individuale Livorno 26 luglio 2021 Si è classificata in dodicesima posizione la livornese Irene Vecchi nella prova di sciabola femminile individuale alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'atleta delle Fiamme Gialle ed allenata dal maestro Andrea Aquili, è stata sconfitta negli ottavi di finale dalla russa Sofia Velikaya che ha poi vinto la medaglia d'argento ...

Daniele Garozzo: "Un argento amaro, duro da digerire" ...ha alcuna voglia di festeggiare il secondo posto nella prova di fioretto maschile alle Olimpiadi di ... "Lei è fantastica - dice l'atleta - Anche oggi ha tifato per me dalla tribuna. Ieri è stata ...

Olimpiadi Tokyo 2020, chi sono gli atleti di Toscana e Umbria / LE SCHEDE LA NAZIONE Tokyo 2020, altri tre argenti per l'Italia: Pellegrini avanti col brivido, bene Testa Terza giornata di Olimpiadi a Tokyo 2020 con l'Italia che arriva con un bottino di cinque medaglie: una d'oro, una d'argento e i tre bronzi di ieri, rimpolpati tra la notte e la ...

Olimpiadi: buon inizio per Mattia Camboni e Marta Maggetti Tokyo (Giappone) - Sono iniziate le Olimpiadi di Tokyo e anche per gli atleti della vela italiana è stato tempo di scendere in acqua per le prime regate. Mattia Camboni e Marta Maggetti per le tavole ...

