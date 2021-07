Muti festeggerà gli 80 anni al Conservatorio S Pietro a Majella di Napoli | due mostre e un concerto

(Di lunedì 26 luglio 2021) La storia di Riccardo, direttore d’orchestra tra i più grandi del nostro tempo, si intreccia in modo assiduo e decisivo con quella di, città in cuiè nato (il 28 luglio del 1941) e nella quale ha intrapreso la propria straordinaria vicenda musicale, diplomandosi nella classe di Pianoforte di Vincenzo Vitale, presso ildi San. Ecco perché assume un significato profondo, oggi, la scelta didi tornare ain occasione del suo ottantesimo compleanno, accogliendo l’invito rivoltogli dal ...

A pochi giorni dal suo ottantesimo compleanno, cheanche nella sua città e nel suo Conservatorio, Riccardodirigerà l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini nell'"Ouverture in do ...... nella sua diretta social, ha fatto sapere: "In occasione del concerto di Caserta, omaggeremo il maestroper i suoi 80 anni, chea breve. Si tratta di un grandissimo artista, un uomo ...