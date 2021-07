Morte figlia eroe Sars: resta ai domiciliari pusher (Di lunedì 26 luglio 2021) Il Riesame di Roma ha respinto l'istanza di scarcerazione avanzata dal difensore di Abdul Aziz Rajab, il pusher siriano accusato di omicidio volontario per la Morte di Maddalena Urbani, la figlia ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 26 luglio 2021) Il Riesame di Roma ha respinto l'istanza di scarcerazione avanzata dal difensore di Abdul Aziz Rajab, ilsiriano accusato di omicidio volontario per ladi Maddalena Urbani, la...

Ultime Notizie dalla rete : Morte figlia Morte figlia eroe Sars: resta ai domiciliari pusher Il Riesame di Roma ha respinto l'istanza di scarcerazione avanzata dal difensore di Abdul Aziz Rajab, il pusher siriano accusato di omicidio volontario per la morte di Maddalena Urbani, la figlia ventunenne del medico - eroe Carlo Urbani che per primo isolò il virus della Sars. La ragazza fu trovata priva di vita nell'abitazione del pusher il 27 marzo ...

Morte Maddalena Urbani, il pusher resta in carcere: omicidio volontario La figlia del medico eroe, Carlo Urbani, che per primo isolò il virus della Sars era stata trovata morta in un’abitazione sulla Cassia lo scorso 27 marzo: a ucciderla un mix di droghe e farmaci ...

