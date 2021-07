Advertising

lorenzotiezzi : Deitz, il vincitore del MINI Meets Music Contest, sul palco del MINI presents... - VanityFairIt : Con lui, Bob Sinclar, Mamacita, Hell Raton, Coez e tanti altri #Musica - infoitcultura : MINI presents Water World: in duemila a ballare sui gommoni per Salmo - infoitcultura : MINI presents Water World Festival: Salmo e Machete giocano in casa e vincono - infoitcultura : La grande festa di Salmo al MINI presents Water World Music Festival -

Ultime Notizie dalla rete : MINI presents

Un grande live in mezzo al mare per inaugurare l'estate e non solo. IlWater World Music Festival è andato in scena il 25 luglio a Marina di Cala dei Sardi, nell'esclusiva baia di Cugnana, Olbia, Sardegna, lasciando tutti i partecipanti a bocca aperta: un ...Il rapper di Olbia, reduce dal successo delWater World Music Festival, ha scelto così di organizzare un concerto gratuito per raccogliere fondi da devolvere alle persone colpite dagli ...Domenica 25 luglio per Deitz, il 23enne artista toscano che ha vinto l'edizione 2020 del MINI Meets Music Contest, è senz'altro una data da segnare sul calendario. Infatti ha fatto ascoltare la sua mu ...Domenica 25 luglio per Deitz, il 23enne artista toscano che ha vinto l'edizione 2020 del MINI Meets Music Contest, è senz'altro una data da segnare sul calendario. Infatti ha fatto ascoltare la sua mu ...