Migranti | naufragio al largo della Libia | almeno 57 morti | anche 2 bambini

Corriere : Migranti, almeno 57 morti in un naufragio al largo Libia. «Tra vittime 20 donne e due bambini» - LaStampa : Migranti: naufragio al largo della Libia, una sessantina di vittime - RaiNews : Naufragio al largo della Libia - protoromantica : RT @Adnkronos: Ancora una tragedia dell'immigrazione al largo della #Libia. Tra le vittime ci sono 20 donne. - FraLauricella : RT @Adnkronos: Ancora una tragedia dell'immigrazione al largo della #Libia. Tra le vittime ci sono 20 donne. -

Con questola stima dei morti nel Mediterraneo Centrale si avvicina a quasi mille (oltre 980). L'anno scorso a fine luglio erano 272. Non bisogna più esitare e fare di tutto per rafforzare ...Non ci sono informazioni sulle cause del, probabilmente causato dalle onde e dal tentativo di eludere in ogni modo il controllo delle navi dislocate nell'area. I, sottolineano ...Almeno 57 persone, tra cui 20 donne e due bambini, sono morte in un naufragio al largo della Libia. Lo riferisce l'Organizzazione internazionale delle migrazioni. "Un'altra tragedia. (ANSA) ...