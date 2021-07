Mascherine all’aperto in Campania, De Luca: “Ci sarà proroga” (Di lunedì 26 luglio 2021) Mascherine all’aperto, il governatore De Luca in un visita al Policlinico spiega perché bisogna tenerle ancora Foto via SocialA fine luglio l’obbligo delle Mascherine all’aperto dove c’è maggiore assembramento decade e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha detto che certamente ci sarà la proroga. Lo ha dichiarato a margine di una visita che ha tenuto questa mattina presso il Policlinico di Napoli. “È davvero un martirio portare la mascherina?” ha detto parlando dell’utilità anche per le persone che ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 26 luglio 2021), il governatore Dein un visita al Policlinico spiega perché bisogna tenerle ancora Foto via SocialA fine luglio l’obbligo delledove c’è maggiore assembramento decade e il presidente della RegioneVincenzo Deha detto che certamente cila. Lo ha dichiarato a margine di una visita che ha tenuto questa mattina presso il Policlinico di Napoli. “È davvero un martirio portare la mascherina?” ha detto parlando dell’utilità anche per le persone che ...

borghi_claudio : Buongiorno, sono la Svezia, non ho mai chiuso niente e non ho mai portato mascherine all'aperto. Non ho perso 2 ann… - stanzaselvaggia : Questo succedeva ieri sera al Dolcevita di Salerno, la città di De Luca. Come vedete discoteche chiuse e mascherine… - MadameA02 : Il senso di tenere le mascherine all'aperto dalle ore 18 in poi? #GreenpassObbligatorio - PeriferiamoNews : Covid, De Luca: «Verso la proroga delle mascherine all’aperto. Movida scatenata: così non va» - ArmandaGelsomin : RT @SkyTG24: Covid, De Luca: 'Mascherine all'aperto? Proroga certa' -

