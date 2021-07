“Ma si sono lasciati?”. Diletta Leotta e Can Yaman, tutti notano quel particolare e scoppia il gossip selvaggio (Di lunedì 26 luglio 2021) Torniamo a parlare di Diletta Leotta e Can Yaman. Sembra che le cose tra loro, dopo il viaggio in Turchia non vadano particolarmente bene. In questi giorni la Leotta è in Sardegna con alcuni amici mentre Can Yaman è in Puglia. Tante, diverse, le segnalazioni che arrivano quotidianamente su Instagram. Entrambi si mostrano sorridenti e disponibili con i fan ma preferiscono non aprire bocca sulle proprie faccende di cuore. DA quello che dice Investigatore Social, da giorni Diletta Leotta non indosserebbe più l’anello di fidanzamento che le ha regalato Can ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 luglio 2021) Torniamo a parlare die Can. Sembra che le cose tra loro, dopo il viaggio in Turchia non vadano particolarmente bene. In questi giorni laè in Sardegna con alcuni amici mentre Canè in Puglia. Tante, diverse, le segnalazioni che arrivano quotidianamente su Instagram. Entrambi si mostrano sorridenti e disponibili con i fan ma preferiscono non aprire bocca sulle proprie faccende di cuore. DAlo che dice Investigatore Social, da giorninon indosserebbe più l’anello di fidanzamento che le ha regalato Can ...

Advertising

MichelaPetrican : RT @intuslegens: Dicono con noncuranza che il vaccino non protegge dal contagio. Poi con altrettanta noncuranza che i non vaccinati vanno c… - GianTressoldi : RT @intuslegens: Dicono con noncuranza che il vaccino non protegge dal contagio. Poi con altrettanta noncuranza che i non vaccinati vanno c… - Carlino_Ancona : 'Negazionisti? Ne abbiamo avuti, si sono lasciati curare senza fare resistenza' - D3FENCELES2 : @_saud4de_ sono sicura siano stati insieme in passato, ma romanticizzarli troppo mi sembra infantile. Sicuramente s… - JolFleur1 : RT @intuslegens: Dicono con noncuranza che il vaccino non protegge dal contagio. Poi con altrettanta noncuranza che i non vaccinati vanno c… -

Ultime Notizie dalla rete : sono lasciati "Ho gli anticorpi, mi devo vaccinare?". Il dilemma di chi è uscito dal virus Dopo la prima dose gli anticorpi sono aumentati molto, rispetto a quelli lasciati in eredità dal coronavirus. Poi in molti casi hanno raggiunto un plateau e non sono saliti neanche dopo il richiamo. ...

Rosa Di Grazia dopo Deddy beccata con un tronista di Uomini e Donne La ballerina di Amici con un bel tronista. La storia tra Rosa Di Grazia e Deddy ad Amici ha appassionato migliaia di ragazzini, ma non è finita bene. Una volta chiuso il talent i due si sono lasciati e adesso lei è single (o forse no?). La ballerina ieri è stata avvistata ad Ischia in compagnia di un volto noto di Uomini e Donne . Non solo c'è chi dice di aver visto l'ex dei Deddy ...

"Negazionisti? Ne abbiamo avuti, si sono lasciati curare senza fare resistenza" il Resto del Carlino Can Yaman e Diletta si sono lasciati? Rosica: 'Non hanno smentito, vergognoso' Rosica afferma che Can Yaman e Diletta Leotta si sarebbero lasciati da giorni, ma non confermerebbero la rottura per accordi con paparazzi e giornali ...

Peugeot 3008 BlueHDi 180 S&S EAT8 GT nuova a Castelfranco Veneto Annuncio vendita Peugeot 3008 BlueHDi 180 S&S EAT8 GT nuova a Castelfranco Veneto, Treviso nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...

Dopo la prima dose gli anticorpiaumentati molto, rispetto a quelliin eredità dal coronavirus. Poi in molti casi hanno raggiunto un plateau e nonsaliti neanche dopo il richiamo. ...La ballerina di Amici con un bel tronista. La storia tra Rosa Di Grazia e Deddy ad Amici ha appassionato migliaia di ragazzini, ma non è finita bene. Una volta chiuso il talent i due sie adesso lei è single (o forse no?). La ballerina ieri è stata avvistata ad Ischia in compagnia di un volto noto di Uomini e Donne . Non solo c'è chi dice di aver visto l'ex dei Deddy ...Rosica afferma che Can Yaman e Diletta Leotta si sarebbero lasciati da giorni, ma non confermerebbero la rottura per accordi con paparazzi e giornali ...Annuncio vendita Peugeot 3008 BlueHDi 180 S&S EAT8 GT nuova a Castelfranco Veneto, Treviso nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...