M5S: 3 giorni di incontri tra Conte e parlamentari, al via domani (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos) – Tre giorni di incontri tra il capo politico in pectore del M5S, Giuseppe Conte, e i parlamentari M5S. Si parte domani mattina alla Camera, poi si prosegue mercoledì e giovedì. Gli eletti verranno incontrati per commissioni, così da affrontare tutti i temi dell’agenda politica. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos) – Treditra il capo politico in pectore del M5S, Giuseppe, e iM5S. Si partemattina alla Camera, poi si prosegue mercoledì e giovedì. Gli eletti verranno incontrati per commissioni, così da affrontare tutti i temi dell’agenda politica. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Mov5Stelle : Tutti gli iscritti M5S della città di Torino abilitati al voto hanno ricevuto in questi giorni una email con il lin… - REstaCorporate : Renzi 15 giorni fa dava #M5s per morto, ora li ha resuscitati e diventano #attack. Lui invece che ci ha messo la fa… - REstaCorporate : @Adnkronos Renzi 15 giorni fa dava #M5s per morto, ora li ha resuscitati e diventano #attack. Lui invece che ci ha… - CarmineNotaris1 : RT @Mov5Stelle: Tutti gli iscritti M5S della città di Torino abilitati al voto hanno ricevuto in questi giorni una email con il link al cer… - albertobaccini : @lofioramonti Commento ingeneroso. Si vede tutti i giorni l'impegno del M5s a cambiare le cose da dentro. (LOL) -