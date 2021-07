L'Europa senza Merkel si mette nelle mani di Draghi. L'analisi di Alli (Di lunedì 26 luglio 2021) Da un lato il Quirinale rappresenterebbe, infatti, un punto di arrivo di enorme prestigio per un uomo stimato da tutti nel mondo (tranne dal Fatto Quotidiano , cosa che ne conferma - peraltro - l'... Leggi su formiche (Di lunedì 26 luglio 2021) Da un lato il Quirinale rappresenterebbe, infatti, un punto di arrivo di enorme prestigio per un uomo stimato da tutti nel mondo (tranne dal Fatto Quotidiano , cosa che ne conferma - peraltro - l'...

Advertising

AAlciato : Ancora oggi il capitano dell’Italia Campione d’Europa è un giocatore senza contratto nè squadra di club #Chiellini - Murmur1979 : Quelli che ieri 'che bella l'Europa di Schengen senza frontiere!' e oggi 'senza greenpass devi rimanere a casa come un ratto', oh yeah. - Jus99875729 : @ClaudiaFucci82 @Biancanevermind 4.000.000.000 ? In Europa siamo 450.000.000 ammesso tutti doppia dose siamo in 900… - Uni_Insubria : RT @infocamere: #CyberSecurity Fuori i dati! ???'Liberalizzare i dati, saltare il #GDPR : una tesi insistente e pericolosa' su @Agenda_Digit… - ClubSassari : @super_pio @MariaNerazzurra @Rezh_95 @diavolesquee @InterFenway Ti ricordo sempre che all'andata hai perso miserame… -